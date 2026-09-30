Flydubai приостановила полеты в Израиль после инцидента с целью разбить самолет

"Временная приостановка позволит соответствующим органам продолжить свою работу и установить все обстоятельства инцидента. Мы полны решимости поддержать текущее расследование и поддерживать самые высокие стандарты безопасности во всей нашей сети", - заявил представитель Flydubai.

Также он добавил, что авиакомпания продолжает тесно координировать свои действия с государственными и регулирующими органами, а также "заинтересованными сторонами в аэропорту".

"Будем пересматривать решение о приостановке полетов по мере поступления дополнительной информации", - резюмировал представитель.