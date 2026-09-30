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Flydubai приостановила полеты в Израиль после инцидента с целью разбить самолет

23:36 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Flydubai приостановила полеты в Израиль после инцидента с целью разбить самолет Фото: самолет авиакомпании Flydubai (x.com/flydubai)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Авиакомпания Flydubai объявила о приостановке всех рейсов в Израиль и обратно на время проведения расследования попытки одного из своих пилотов разбить самолет с израильтянами на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Временная приостановка позволит соответствующим органам продолжить свою работу и установить все обстоятельства инцидента. Мы полны решимости поддержать текущее расследование и поддерживать самые высокие стандарты безопасности во всей нашей сети", - заявил представитель Flydubai.

Также он добавил, что авиакомпания продолжает тесно координировать свои действия с государственными и регулирующими органами, а также "заинтересованными сторонами в аэропорту".

"Будем пересматривать решение о приостановке полетов по мере поступления дополнительной информации", - резюмировал представитель.

Что предшествовало

Напомним, 30 сентября самолет Flydubai, который следовал из Абу-Даби в Тель-Авив, подал код 770, что означает сигнал о чрезвычайной ситуации. Вскоре экипаж активирован код 7500, который используется в случаях угона или незаконного вмешательства в полет.

После этого ВВС Израиля подняли к самолету свои истребители, и рейс был перенаправлен в Саудовскую Аравию, где он приземлился в городе табук. СМИ позже написали, что во время полета между пилотами возникла ссора, переросшая в драку, что и стало причиной подачи сигнала 7500.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац назвал события на борту террористическим актом. Его, вероятно, хотел совершить джихадист. Однако трагедию удалось предоставить благодаря пассажирам, которые ворвались в кабину пилотов, обезвредили террориста и передали управление самолетом другому члену летного экипажа.

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