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Флот РФ покинув Крим, але загроза залишається, - Плетенчук

Україна, Четвер 24 жовтня 2024 17:46
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Флот РФ покинув Крим, але загроза залишається, - Плетенчук Фото: спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук (facebook.com)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Олійник
Експерт: Дмитро Плетенчук

Російський флот станом на сьогодні дійсно вийшов з Криму. Однак загроза від атак досі залишається.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Плетенчук наголосив, що єдиною більш-менш адекватною гарантією безпеки могла б стати лише повна відсутність ворожих кораблів в Азово-Чорноморському регіоні.

"До поки вони тут, казати, що є якийсь гарантований стабільний рівень безпеки, наразі важко. Все ж таки - це бойові одиниці, носії крилатих ракет. Зараз у них в строю 8 і як мінімум 7 з них знаходиться в робочому стані. Тому сказати, що ця проблема була повністю вирішена - ми не можемо", - наголосив він.

Проте спікер таки підтвердив, що російські кораблі вийшли з Криму.

"Але те, що вони покинули Крим - це факт", - заявив Плетенчук.

Зауважимо, що речник ВМС України Дмитро Плетенчук ще влітку заявив, що Росія вивела з Криму усі сторожеві кораблі свого Чорноморського флоту.

А нещодавно дану інформацію визнали й самі росіяни. Зокрема російський сенатор Дмитро Рогозін заявив, що Чорноморський флот вирішив покинути Крим.

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