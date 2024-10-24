Флот РФ покинул Крым, но угроза остается, - Плетенчук
Российский флот по состоянию на сегодняшний день действительно вышел из Крыма. Однако угроза от атак по-прежнему остается.
Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Плетенчук подчеркнул, что единственной более или менее адекватной гарантией безопасности могло бы стать только полное отсутствие вражеских кораблей в Азово-Черноморском регионе.
"До тех пор пока они здесь, говорить, что есть некий гарантированный стабильный уровень безопасности, пока трудно. Все же - это боевые единицы, носители крылатых ракет. Сейчас у них в строю 8 и как минимум 7 из них находится в рабочем состоянии. Поэтому сказать, что эта проблема была полностью решена - мы не можем", - подчеркнул он.
Однако спикер подтвердил, что российские корабли вышли из Крыма.
"Но то, что они покинули Крым - это факт", - заявил Плетенчук.
Заметим, что спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук еще летом заявил, что Россия вывела из Крыма все сторожевые корабли своего Черноморского флота.
А недавно данную информацию сочли и сами россияне. В частности, российский сенатор Дмитрий Рогозин заявил, что Черноморский флот решил покинуть Крым.
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