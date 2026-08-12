Флот РФ і термінали під ударом: OSINT-аналітики показали влучання у Новоросійську

OSINT-аналітики проаналізували супутникові знімки Новоросійська після атаки 12 серпня та заявили про ураження кількох важливих об'єктів. Серед них - зерновий термінал НКХП, база ВМФ РФ та нафтоекспортний термінал "Шесхаріс".

Фото: супутникові знімки наслідків атаки на базу ВМС РФ, НКХП та термінал "Шесхаріс" у Новоросійську (t.me/kiber_boroshno)

Ураження на зерновому терміналі

На території НКХП помітні численні ураження зерносховищ та об'єктів транспортної інфраструктури, зокрема елеваторів.

НКХП є одним із трьох основних зернових терміналів Новоросійська. За даними аналітиків, він забезпечує близько 12% російського експорту зерна.

Водночас супутникові знімки не показали уражень двох інших великих зернових терміналів міста - НЗТ та КСК. Загалом три термінали забезпечують близько 40% експорту російського зерна.

Фото: супутникові знімки зернового та мазутного терміналів НКХП у Новоросійську (t.me/kiber_boroshno)

Що сталося з кораблями РФ

Окремо аналітики проаналізували територію бази ВМФ РФ у Новоросійську. Там вони виявили ймовірні ураження кількох кораблів та суден.

Зокрема, йдеться про фрегати проєкту 11356Р "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен", тральщик проєкту 266М, дослідне судно "Віктор Чероков", патрульний корабель проєкту 22160 та розвідувальний корабель "Приазов'є". Також на знімках помітне ймовірно уражене суховантажне судно.

Фото: супутникові знімки ймовірно уражених кораблів ВМФ РФ у Новоросійську (t.me/kiber_boroshno)

На "Адміралі Макарові" могли бути пошкоджені ділянки біля пускових установок ракет "Калібр" та задньої надбудови з радарними системами. На "Адміралі Ессені" ймовірне ураження також зафіксували в районі пускових установок.

Крім того, аналітики повідомили про кілька уражень наземної інфраструктури 4-ї бригади підводних човнів РФ.

Пошкодження на "Шесхарісі"

Ще одним об'єктом атаки став нафтоекспортний термінал "Шесхаріс". За супутниковими знімками, удари могли припасти на його основні причали, зокрема причал №1, який обслуговує великі танкери класів Aframax і Suezmax.

Також, за оцінкою аналітиків, під час атаки міг бути уражений танкер класу Aframax, який перебував біля термінала.

На знімках видно сліди горіння, велику кількість пожежної піни та нафтові плями у воді.

Фото: супутникові знімки нафтоекспортного термінала "Шесхаріс" у Новоросійську (t.me/kiber_boroshno)

Атака України на Новоросійськ

Нагадаємо, в ніч на 12 серпня Сили оборони України завдали удару по військово-морській базі РФ у Новоросійську. Йдеться про один із ключових опорних пунктів російського флоту на Чорному морі.

За словами президента України Володимира Зеленського, операцію провели на відстані понад 300 км від лінії фронту.

Під час атаки використали реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи.