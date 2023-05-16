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"Флот РФ, готуйся". Українські прикордонники тренувалися бити по цілях на воді (відео)

Ілюстративне фото: українські прикордонники тренувалися бити по цілях на воді (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники провели тренування на воді. Вони відпрацьовували знищення ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.

Відомство оприлюднило відео, на якому можна побачити, як прикордонники тренуються на військовому патрульному катері.

"Морські прикордонники тренуються вражати цілі на воді та в небі. Чорноморський флот РФ, готуйся", - підписало відео МВС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські захисники підбили катер, за допомогою якого росіяни хотіли висадитися поблизу Херсона.

Також ми писали, що екіпаж патрульного катера "Айленд" зміг знищити російську крилату ракету.

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