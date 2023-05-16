RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Флот РФ, готовься". Украинские пограничники тренировались бить по целям на воде (видео)

Иллюстративное фото: украинские пограничники тренировались бить по целям на воде (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники провели тренировки на воде. Они отрабатывали уничтожение вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

Ведомство обнародовало видео, на котором можно заметить, как пограничники тренируются на военном патрульном катере.

"Морские пограничники тренируются поражать цели на воде и в небе. Черноморский флот РФ, готовься", - подписало видео МВД.

Напомним, ранее стало известно, что украинские защитники подбили катер, при помощи которого россияне хотели высадиться вблизи Херсона.

Также мы писали, что экипаж патрульного катера "Айленд" смог уничтожить российскую крылатую ракету.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
прикордонникиЧерноморский флотВойна России против Украины