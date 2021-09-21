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Флот, ракетный щит и высокие технологии: Таран о расходах на оборону госбюджета-2022

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Минобороны Украины Андрей Таран пояснил, на что пойдут заложенные в проекте госбюджета-2022 расходы на оборону. По его словам, эти средства позволят продолжить модернизацию ВМС страны, работу над ракетным щитом и разработки в сфере высоких технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что планируется продолжить программу строительства кораблей класса "корвет" для ВМС Украины, обеспечить поставки противокорабельного ракетного комплекса "Нептун". Кроме того, будет активизирована разработка ракетного комплекса корабельного базирования и модернизация фрегата "Гетман Сагайдачный".

Помимо этого в 2022 году Минобороны получит возможность вести работу над созданием ракетного щита Украины. Прежде всего речь идет о возобновлении разработки оперативно-тактического комплекса "Сапсан".

"К началу следующего года рассчитываем завершить работу над созданием высокоточного ракеты "Ольха" с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня "Смерч", - уточнил министр.

По его словам, планируется увеличить финансирование научных и опытно-конструкторских разработок в сфере высоких технологий.

"Это только часть многих практических шагов по укреплению обороноспособности нашей страны", - резюмировал Таран.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил об увеличении расходов госбюджета-2022 на сектор безопасности и обороны.

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Министерство обороны Украины