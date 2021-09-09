На Флориду насувається шторм Мінді: жителів попередили про повені

Тропічний шторм Мінді наближається до Флориди (США). Жителів попередили про опади, сильні вітри і повені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Тропічний шторм Мінді утворився на північному сході Мексиканської затоки, однак, за попередженням синоптиків, у Флориді він опиниться вже вранці в четвер.

Шторм може викликати сильні опади. Також можливі розсіяні раптові повені, міські паводки та дрібні струмки.

Попередження про тропічний шторм діє від Мехіко-Біч (Флорида) до річки Стейнхатчі на сході країни.

До того ж, цей район знаходиться в 300 милях (500 км) від Луїзіани, який досі приходить до тями після урагану "Іда".