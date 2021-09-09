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На Флориду насувається шторм Мінді: жителів попередили про повені

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США, Четвер 09 вересня 2021 02:45
На Флориду насувається шторм Мінді: жителів попередили про повені Фото: шторм Мінді насувається на Флориду (twitter.com/SimonStormRider)
Автор: Наталья Скороход

Тропічний шторм Мінді наближається до Флориди (США). Жителів попередили про опади, сильні вітри і повені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Тропічний шторм Мінді утворився на північному сході Мексиканської затоки, однак, за попередженням синоптиків, у Флориді він опиниться вже вранці в четвер.

Шторм може викликати сильні опади. Також можливі розсіяні раптові повені, міські паводки та дрібні струмки.

Попередження про тропічний шторм діє від Мехіко-Біч (Флорида) до річки Стейнхатчі на сході країни.

До того ж, цей район знаходиться в 300 милях (500 км) від Луїзіани, який досі приходить до тями після урагану "Іда".

За словами синоптиків, шторм в середу вночі був приблизно в 75 милях (120 км) на захід-південний захід від Апалачіколи (штат Флорида), і рухався на північний схід зі швидкістю 21-34 миль на годину з максимальними стійкими вітрами 45 миль на годину (75 км на годину).

Нагадаємо, що ураган " Іда " призвів до нових жертв у США. Жертвами стихії стала 71 людина.

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