В США возросло количеств жертв урагана "Ида"

В результате обрушившегося на северо-восток США урагана "Ида" погиб по меньшей мере 71 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Сообщается, что в Луизиане жертвами стихии стали 15 человек . Департамент здравоохранения штата подтвердил еще две смерти, связанные с ураганом в округе Сент-Таммани: 68-летний мужчина разбился, упав с крыши во время ремонта повреждений, нанесенных "Идой", а 71-летний больной умер из-за нехватки кислорода во время отключения электроэнергии.

На северо-востоке погибли по меньшей мере 52 человека. В Нью-Йорке правоохранители обнаружили тело женщины, пропавшей без вести во время наводнения на прошлой неделе.

Национальная метеорологическая служба США предупреждает о новых осадках в Луизиане, которые приведут к еще большим затоплениям.