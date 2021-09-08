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В США возросло количеств жертв урагана "Ида"

Новина українською →
США, Среда 08 сентября 2021 09:25
В США возросло количеств жертв урагана "Ида" Фото: 71 человек стал жертвой урагана "Ида" (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

В результате обрушившегося на северо-восток США урагана "Ида" погиб по меньшей мере 71 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Сообщается, что в Луизиане жертвами стихии стали 15 человек. Департамент здравоохранения штата подтвердил еще две смерти, связанные с ураганом в округе Сент-Таммани: 68-летний мужчина разбился, упав с крыши во время ремонта повреждений, нанесенных "Идой", а 71-летний больной умер из-за нехватки кислорода во время отключения электроэнергии.

На северо-востоке погибли по меньшей мере 52 человека. В Нью-Йорке правоохранители обнаружили тело женщины, пропавшей без вести во время наводнения на прошлой неделе.

Национальная метеорологическая служба США предупреждает о новых осадках в Луизиане, которые приведут к еще большим затоплениям.

Напомним, что президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать федеральную помощь властям штата Нью-Йорк в ликвидации последствий урагана "Ида".

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