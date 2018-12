Во Флориде на здание центра терапии для детей упал самолет, есть жертвы

В момент крушения учителя и студенты находились внутри здания

В штате Флорида (США) легкомоторный частный самолет Cessna 335 упал на крышу здания, где находится центр терапии для детей с аутизмом, что привело к гибели 2 человек, которые находились в самолете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABCnews.

Начальник батальона пожарной службы Стивен Голлан заявил, что в момент крушения самолета в здании находилось около восьми учителей и 5 детей. Один из учителей получил незначительные травмы, но не был госпитализирован.

Падения самолета привело к пожару, а большое количество разлитого реактивного топлива усугубило усилия пожарных погасить огонь.

В Федеральном авиационном управлении сообщили, что самолет был взят из аэропорта Форт-Лодердейл и был на пути в Хиллиард. Данный инцидент начали расследовать в Национальном совете по безопасности на транспорте.

Developments on plane crash in Fort Lauderdale



- 2 dead (passenger & pilot)

- Crashed into building near Fort Lauderdale Executive airport

- Building was a therapy center for children with autism

- 1 teacher was hurt getting children out but is ok

- No children hurt @wsvn pic.twitter.com/QzyYsELX40