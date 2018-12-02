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Во Флориде на здание центра терапии для детей упал самолет, есть жертвы

Новости » Происшествия    02.12.2018 - 07:37
Во Флориде на здание центра терапии для детей упал самолет, есть жертвы
Фото: место происшествия (twitter.com/DymburtNews)

В момент крушения учителя и студенты находились внутри здания

В штате Флорида (США) легкомоторный частный самолет Cessna 335 упал на крышу здания, где находится центр терапии для детей с аутизмом, что привело к гибели 2 человек, которые находились в самолете.  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABCnews.

Начальник батальона пожарной службы Стивен Голлан заявил, что в момент крушения самолета в здании находилось около восьми учителей и 5 детей. Один из учителей получил незначительные травмы, но не был госпитализирован.

Падения самолета привело к пожару, а большое количество разлитого реактивного топлива усугубило усилия пожарных погасить огонь. 

В Федеральном авиационном управлении сообщили, что самолет был взят из аэропорта Форт-Лодердейл и был на пути в Хиллиард. Данный инцидент начали расследовать в Национальном совете по безопасности на транспорте.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что частный самолет Трампа попал в аварию в аэропорту Нью-Йорка. Президентский Boeing 757 был припаркован на стоянке, когда в него врезался административный самолет Bombardier Global Express.

 

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