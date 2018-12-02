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У Флориді на будівлю центру терапії для дітей впав літак, є жертви

Новини » Надзвичайні події    02.12.2018 - 07:37
У Флориді на будівлю центру терапії для дітей впав літак, є жертви
Фото: місце події (twitter.com/DymburtNews)

У момент аварії вчителі та студенти перебували всередині будівлі

У штаті Флорида (США) приватний легкомоторний літак Cessna 335 впав на дах будівлі, де знаходиться центр терапії для дітей з аутизмом, що призвело до загибелі 2 осіб, які перебували в літаку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABCnews.

Начальник батальйону пожежної служби Стівен Голлан заявив, що в момент аварії літака в будівлі знаходилося близько восьми вчителів і 5 дітей. Один з учителів отримав незначні травми, але не був госпіталізований.

Падіння літака призвело до пожежі, а велика кількість розлитого реактивного палива посилило зусилля пожежних погасити вогонь.

У Федеральному авіаційному управлінні повідомили, що літак був узятий з аеропорту Форт-Лодердейл і був на шляху в Хілліард. Даний інцидент почали розслідувати в Національній раді з безпеки на транспорті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що приватний літак Трампа потрапив в аварію в аеропорту Нью-Йорка. Президентський Boeing 757 був припаркований на стоянці, коли в нього врізався адміністративний літак Bombardier Global Express.

 

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