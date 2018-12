У Флориді на будівлю центру терапії для дітей впав літак, є жертви

У момент аварії вчителі та студенти перебували всередині будівлі

У штаті Флорида (США) приватний легкомоторний літак Cessna 335 впав на дах будівлі, де знаходиться центр терапії для дітей з аутизмом, що призвело до загибелі 2 осіб, які перебували в літаку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABCnews.

Начальник батальйону пожежної служби Стівен Голлан заявив, що в момент аварії літака в будівлі знаходилося близько восьми вчителів і 5 дітей. Один з учителів отримав незначні травми, але не був госпіталізований.

Падіння літака призвело до пожежі, а велика кількість розлитого реактивного палива посилило зусилля пожежних погасити вогонь.

У Федеральному авіаційному управлінні повідомили, що літак був узятий з аеропорту Форт-Лодердейл і був на шляху в Хілліард. Даний інцидент почали розслідувати в Національній раді з безпеки на транспорті.

Developments on plane crash in Fort Lauderdale



- 2 dead (passenger & pilot)

- Crashed into building near Fort Lauderdale Executive airport

- Building was a therapy center for children with autism

- 1 teacher was hurt getting children out but is ok

- No children hurt @wsvn pic.twitter.com/QzyYsELX40