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Во Флориде ввели режим ЧС в 15 округах штата из-за урагана "Эльза"

Автор: Артур Родивилов

Губернатор Флориды (США) Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации в 15 округах штата из-за урагана "Эльза". Он призвал жителей быть готовыми к непредвиденным ситуациям.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на сайт губернатора.

Степень тяжести и масштабы "Эльзы" остаются неопределенными.

"Сегодня утром я подписал распоряжение о введении чрезвычайного положения из-за угрозы тропического шторма. В то время как мы продолжаем помогать поиску пропавших без вести в Серфсайде, приближение "Эльзы" начнет затрагивать острова Флорида-Кис и части южной Флориды уже в понедельник", - написал Десантис.

Подчеркнем, "Эльза" стала первым ураганом, сформировавшемся в этом сезоне. При этом обычно первые штормы формируются в середине июля, а ураганы - только в первой декаде августа.

Напомним, в Польше также пронесся сильный ураган и ливень. В результате непогоды были повреждены крыши домов, повалены деревья и подтоплены улицы.

Отметим, в Организации Объединенных Наций сообщили о сокрушительных последствиях для человечества из-за изменения климата.

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