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Во Флориде устроили стрельбу в торговом центре, есть пострадавшие

Автор: Анастасия Рокитна

Во Флориде (США) устроили стрельбу в торговом центре. В результате пострадали минимум 5 человек.

Об этом сообщает ABC.

В полиции сообщили, что всех посетителей и сотрудников выводят с территории.

"Доступ в торговый центр будет закрыт до дальнейшего уведомления", - сообщила полиция города.

Полицейским удалось задержать нескольких подозреваемых, их допрашивают. Как сообщается, между двумя группами людей возникла драка, участники которой впоследствии открыли огонь.

Раненые сейчас находятся в медучреждениях, угрозы их жизни нет. Причины инцидента остаются неизвестными.

Напомним, ученица средней школы в городе Ригби, штат Айдахо, США, открыла стрельбу по одноклассникам. Несколько человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что в американском штате Северная Каролина произошла стрельба. В результате происшествия погибли пять человек, двое из которых - сотрудники правоохранительных органов.

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