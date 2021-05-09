Во Флориде устроили стрельбу в торговом центре, есть пострадавшие

Во Флориде (США) устроили стрельбу в торговом центре. В результате пострадали минимум 5 человек.
Об этом сообщает ABC.
В полиции сообщили, что всех посетителей и сотрудников выводят с территории.
"Доступ в торговый центр будет закрыт до дальнейшего уведомления", - сообщила полиция города.
Полицейским удалось задержать нескольких подозреваемых, их допрашивают. Как сообщается, между двумя группами людей возникла драка, участники которой впоследствии открыли огонь.
Раненые сейчас находятся в медучреждениях, угрозы их жизни нет. Причины инцидента остаются неизвестными.
Напомним, ученица средней школы в городе Ригби, штат Айдахо, США, открыла стрельбу по одноклассникам. Несколько человек получили ранения.
Ранее сообщалось, что в американском штате Северная Каролина произошла стрельба. В результате происшествия погибли пять человек, двое из которых - сотрудники правоохранительных органов.