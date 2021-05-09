У Флориді влаштували стрілянину в торговому центрі, є постраждалі

У Флориді (США) влаштували стрілянину у торговому центрі. В результаті постраждали мінімум 5 осіб.
Про це повідомляє ABC.
У поліції повідомили, що всіх відвідувачів і співробітників виводять з території.
"Доступ в торговий центр буде закритий до подальшого повідомлення", - повідомила поліція міста.
Поліцейським вдалося затримати кількох підозрюваних, їх допитують. Як повідомляється, між двома групами людей виникла бійка, учасники якої згодом відкрили вогонь.
Поранені зараз знаходяться в медустановах, загрози їхньому життю немає. Причини інциденту залишаються невідомими.
Нагадаємо, учениця середньої школи у місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька осіб отримали поранення.
Раніше повідомлялось, що в американському штаті Північна Кароліна сталася стрілянина. В результаті події загинули п'ятеро людей, двоє з яких - працівники правоохоронних органів.