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У Флориді влаштували стрілянину в торговому центрі, є постраждалі

Автор: Анастасія Рокитна

У Флориді (США) влаштували стрілянину у торговому центрі. В результаті постраждали мінімум 5 осіб.

Про це повідомляє ABC.

У поліції повідомили, що всіх відвідувачів і співробітників виводять з території.

"Доступ в торговий центр буде закритий до подальшого повідомлення", - повідомила поліція міста.

Поліцейським вдалося затримати кількох підозрюваних, їх допитують. Як повідомляється, між двома групами людей виникла бійка, учасники якої згодом відкрили вогонь.

Поранені зараз знаходяться в медустановах, загрози їхньому життю немає. Причини інциденту залишаються невідомими.

Нагадаємо, учениця середньої школи у місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька осіб отримали поранення.

Раніше повідомлялось, що в американському штаті Північна Кароліна сталася стрілянина. В результаті події загинули п'ятеро людей, двоє з яких - працівники правоохоронних органів.

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