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"Флорида" вдруге перемогла "Кароліну" та закріпила лідерство у фіналі Сходу НХЛ

Фото: Меттью Ткачук знову оформив переможну шайбу (twitter.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорців

Перемогою "Флориди Пантерз" в овертаймі завершилася друга зустріч із "Кароліною Гаррікейнз" у третьому раунді Кубка Стенлі-2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

НХЛ, Кубок Стенлі, Східна конференція, фінал

"Кароліна" – "Флорида" – 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1); серія – 0:2

Шайби: Четфілд, 01:43 – Барков, 27:43, Ткачук, 61:51

Господарі льоду швидко повели в рахунку. Уже під завісу другої хвилини "Кароліні" вдалася атаку з лівого краю – Ахо віддав передачу до центру, а Четфілд у дотик закинув шайбу в дальній кут. Ще два голи (по одному від кожної команди) в першому періоді скасували після перегляду повторів.

Натомість відігралися "Пантерз" у середині другої 20-хвилинки. Махура передачею від синьої лінії вивів Баркова віч-на-віч із воротарем. Центрфорвард елегантно розібрався з Раантою на "п'ятаку" та відправив шайбу за лінію.

Зрештою, з футбольним рахунком матч перейшов в овертайм. Та цього разу хокеїстам не довелося грати чотири додаткових періоди. "Флориді" вдалося вирвати перемогу за якихось 111 секунд. "Пантерз" виграли вкидання в більшості, а далі Райнхарт із Ткачуком розіграли зайвого.

Отже, флоридці закріпили перевагу в серії до чотирьох перемог фіналу Східної конференції (2:0). Наступні два поєдинки зіграють у Санрайзі. Перший матч – у ніч проти вівторка (23 травня).

До слова, напередодні "Вегас" перемогою над "Далласом" відкрив фінал Західної конференції.

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