"Флорида" во второй раз победила "Каролину" и закрепила лидерство в финале Востока НХЛ

НХЛ, Кубок Стэнли, Восточная конференция, финал

"Каролина" – "Флорида" – 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1); серия – 0:2

Шайбы: Чэтфилд, 01:43 – Барков, 27:43, Ткачук, 61:51

Хозяева льда быстро повели в счете. Уже под занавес второй минуты "Каролине" удалась атака с левого края – Ахо отдал передачу в центр, а Чэтфилд в касание забросил шайбу в дальний угол. Еще два гола (по одному от каждой команды) в первом периоде были отменены после просмотра повторов.

В свою очередь отыгрались "Пантерз" в середине второй 20-минутки. Махура передачей от синей линии вывел Баркова один на один с вратарем. Центрфорвард элегантно разобрался с Раантой на "пятаке" и отправил шайбу за линию.

В конце концов, с футбольным счетом матч перешел в овертайм. Но в этот раз хоккеистам не пришлось играть четыре дополнительных периода. "Флориде" удалось вырвать победу за каких-то 111 секунд. "Пантерз" выиграли вбрасывание в большинстве, а дальше Райнхарт с Ткачуком разыграли лишнего.

Следовательно, флоридцы закрепили преимущество в серии до четырех побед финала Восточной конференции (2:0). Следующие два поединка сыграют в Санрайзе. Первый матч – в ночь на вторник (23 мая).