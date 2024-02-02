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Флорида перекидає до Техасу нацгвардійців для охорони кордону з Мексикою

Фото: Флорида перекидає до Техасу нацгвардійців для охорони кордону (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Флорида розгорне на американо-мексиканському кордоні Національну гвардію та інші правоохоронні структури штату для допомоги Техасу у боротьбі з нелегальними мігрантами з Мексики.

Про це заявив губернатор Флориди Рон Десантіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Крім того, до Техасу буде відправлено батальйон чисельністю близько 1000 правоохоронців у якості підкріплення.

"Штати мають повне право захищати свій суверенітет і ми раді збільшити нашу підтримку Техасу, який працює над тим, щоб зупинити вторгнення через кордон", - заявив Десантіс.

За його словами, підкріплення допоможе Техасу встановити додаткові бар'єри, зокрема, колючий дріт уздовж кордону.

Проблеми з кордоном США та Мексики

Однією з основних проблем є зростання кількості нелегальних мігрантів, які перетинають кордон із Мексики до США. Це пов'язано з різними факторами, включаючи бідність, насильство та переслідування у країнах Центральної Америки та Мексики.

Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю, але республіканці в Сенаті вимагали зміни законопроекту, щоб включити до нього радикальніші пропозиції щодо захисту кордону з Мексикою.

Пізніше губернатор штату Техас Грег Ебботт заявив, що готовий піти проти федеральної влади щодо захисту південного кордону США від напливу мігрантів. За його словами, він готовий до потенційного конфлікту з федеральною владою щодо ситуації навколо кордону з Мексикою.

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