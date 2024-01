Техас та Білий дім посперечалися через кордон з Мексикою. Губернатор готовий до "конфлікту"

За його словами, він готовий до потенційного конфлікту з федеральною владою щодо ситуації навколо кордону з Мексикою та напливом нелегальних мігрантів.

Зокрема він заявив, що президент США Джо Байден "проігнорував вимогу Техасу виконати свої конституційні обов'язки". Саме тому штат оголосив про "вторгнення" з боку численних мігрантів, покладаючись на "конституційні повноваження Техасу щодо захисту й самооборони".

In an interview from India, Gov. Greg Abbott says ten other states have sent national guard to the Texas border, and others will follow. Abbott says he is “prepared” for a conflict with federal authorities. pic.twitter.com/F58MLoOsAZ