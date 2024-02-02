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Флорида перебрасывает в Техас нацгвардейцев для охраны границы с Мексикой

Фото: Флорида перебрасывает в Техас нацгвардейцев для охраны границы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Флорида развернет на американо-мексиканской границе Национальную гвардию и другие правоохранительные структуры штата для помощи Техасу в его борьбе с нелегальными мигрантами из Мексики.

Об этом заявил губернатор Флориды Рон Десантис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Кроме того, в Техас будет отправлен батальон численностью около 1000 правоохранителей в качестве подкрепления.

"Штаты имеют полное право защищать свой суверенитет, и мы рады увеличить нашу поддержку Техасу, который работает над тем, чтобы остановить вторжение через границу", – заявил Десантис.

По его словам, подкрепление поможет Техасу установить дополнительные барьеры, в том числе колючую проволоку вдоль границы.

Проблемы с границей США и Мексики

Одной из основных проблем является рост количества нелегальных мигрантов, пересекающих границу из Мексики в США. Это связано с разными факторами, включая бедность, насилие и преследование в странах Центральной Америки и Мексики.

Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю, но республиканцы в Сенате потребовали изменения законопроекта, чтобы включить в него более радикальные предложения по защите границы с Мексикой.

Позже губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что готов пойти против федеральных властей в вопросе защиты южной границы США от наплыва мигрантов. По его словам, он готов к потенциальному конфликту с федеральными властями по ситуации вокруг границы с Мексикой.

 

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