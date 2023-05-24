Кубок Стенлі: "Вегас" знищив "Даллас" на виїзді в третьому фіналі Заходу
Переїзд фінальної серії Західної конференції Національної хокейної ліги до штату Техас не змінив розподіл сил. "Даллас Старз" зазнали розгромної поразки від "Вегас Голден Найтс".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
НХЛ, Кубок Стенлі, Західна конференція, фінал
"Даллас" – "Вегас" – 0:4 (0:3, 0:1, 0:0); серія – 0:3
Шайби: Оді-Маршессо, 01:11, Барбашев, 05:57, Карр'є, 07:10, П'єтранджело, 28:28
Невадці шокували господарів льоду трьома шайбами в стартові 7 хвилин. Побиття "Старз" розпочав Оді-Маршессо. Вінгер класним кидком із лівої зони застав зненацька Оттінджера. Згодом Барбашев потужним пострілом із середньої дистанції реалізував більшість.
Завершив ударний відрізок Карр'є. Нападник четвертої ланки "Вегаса" після передачі Блюгера в два дотики відправив шайбу в ближню дев'ятку. Шокований таким стартом своїх підопічних керманич "Далласа" Пітер ДеБур випустив Веджвуда замість Оттінджера.
Утім, і резервний голкіпер "Старз" не врятував від четвертої шайби. "Голден Найтс" відзначилися у середині другого періоду. Це П'єтранджело в затяжній атаці гостей влучно кинув під стійку майже від синьої лінії та встановив остаточний результат зустрічі.
"Вегас" закріпив лідерство в серії до чотирьох перемог. Наступний матч зіграють у ніч проти п'ятниці в Далласі. "Старз" ДеБура права на поразку більше не мають.
До слова, напередодні "Флорида" втретє здолала "Кароліну" в серії Східної конференції.
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