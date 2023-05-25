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"Флорида" на последних секундах вырвала путевку в финал Кубка Стэнли-2023

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Санрайз, Четверг 25 мая 2023 09:58
"Флорида" на последних секундах вырвала путевку в финал Кубка Стэнли-2023 Фото: "Пантерз" с Призом принца Уэльского (twitter.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорцив

Победой "Флориды Пантерз" завершилась финальная серия Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против "Каролины Харрикейнз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

НХЛ, Кубок Стэнли, Восточная конференция, финал

"Флорида" – "Каролина" – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1); серия – 4:0

Шайбы: Дюклер, 00:41, Ломберг, 29:49, Ткачук, 10:23, 59:55 – Штястны, 13:03, Терявяйнен, 22:51, Фаст, 56:38

Флоридцы открыли счет на первой минуте четвёртого матча. Молниеносная атака "Пантерз" закончилась точным броском Дюклера с близкого расстояния. А в середине первого периода Ткачук на "пятаке" реализовал момент, когда хозяева льда были в большинстве.

Впрочем, "Харрикейнз" смогли вернуться в игру. Сначала Штястны протолкнул шайбу за линию после того, как вратарь не зафиксировал "диск" с рикошета от штанги. А на старте второй 20-минутки Терявяйнен в два касания отправил шайбу в девятку ворот.

"Пантерз" снова вышли вперед на экваторе поединка. Ломберг оказался самым ловким на "пятаке" гостей во время массированной атаки флоридцев. Новая же вспышка активности от обеих команд пришлась на последние пять минут основного времени.

На площадке развернулась настоящая драма. За три с хвостиком минуты до сирены Фаст классным броском из центральной зоны сравнял счет и, кажется, обеспечил "Каролине" овертайм. Однако за пять (!) секунд до конца основного времени Ткачук мастерски разобрался в большинстве и вывел "Флориду" в первый с 1996 года финал Кубка Стэнли.

К слову, накануне "Вегас" одержал третью победу над "Далласом" в финале Западной конференции НХЛ.

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