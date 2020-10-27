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В Италии протесты из-за карантина переросли в беспорядки

Италия, Вторник 27 октября 2020 09:10
В Италии протесты из-за карантина переросли в беспорядки
Фото: протесты в Италии (dailysabah.com)
Автор: Игорь Литвиненко

В Италии вспыхнули массовые протесты в связи с жесткими ограничениями из-за коронавируса. В некоторых городах протесты переросли в беспорядки.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, на акции протеста в целом вышли тысячи граждан. В Милане демонстранты устроили беспорядки в трамваях и подожгли мусорные баки. Также группа протестующих напала на правоохранителей. В ответ правоохранители применили против них слезоточивый газ. Подобные инциденты произошли в Турине и Неаполе.

Также насилие фиксировалось и на акциях протеста в Италии накануне - в пятницу в Неаполе и в субботу в Риме.

Напомним, в воскресенье правительство Италии усилило карантинные ограничения после очередного антирекорда по коронавирусу. В частности, были закрыты кинотеатры, театры, фитнес-центры, бассейны, горнолыжные курорты и концертные залы. Ресторанам и барам разрешено работать до 18:00.

Также РБК-Украина писало, что в Италии заболело 19 143 человек, количество зараженных достигло 484 тысяч. Умер 91 человек.

Кроме этого на прошлой неделе ряд регионов Италии ввел комендантский час.

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