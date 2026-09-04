"Флеш" відповів, чи справді реактивні "Шахеди" запускають FPV-дрони над Києвом

Після повідомлень про можливе використання FPV-дронів разом із реактивними "Шахедами" у Києві з'явилася нова інформація. Фахівці перевірили цю версію та видали результат громадськості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на позаштатного радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.
"Флеш" повідомив про відсутність підтверджень того, що російські війська використовують реактивні "Шахеди" як носії FPV-дронів під час атак на Київ.
За його словами, фахівці протягом кількох днів перевіряли інформацію, яка з'явилася у мережі, проте доказів такої схеми застосування безпілотників виявити не вдалося.
"За три дні нам не вдалося знайти жодного доказу використання FPV з реактивних "Шахедів" у Києві", - написав Бескрестнов.
При цьому сама технологія розміщення FPV-дронів на ударних безпілотниках не є новою. Безкрестнов раніше пояснював, що російські військові використовують подібну схему вже більше року.
На звичайний "Шахед" або "Гербер" можуть встановлювати два FPV, якими потім керують через LTE-модем.
За словами радника президента, ефективність такого рішення залишається низькою, тому російські військові вдаються до нього нечасто. Він зазначав, що FPV при такому способі застосування нерідко втрачає зв'язок або управління і падає в результаті.
Окремо Бескрестнов звертав увагу на різницю між звичайними і реактивними безпілотниками. FPV-дрони, за його словами, встановлюються саме на звичайні "Шахеди", оскільки висока швидкість реактивного апарату робить таку конструкцію вкрай проблемною.
Таким чином, виявлення FPV у Київській області саме по собі не підтверджує версію про їхній запуск із реактивних "Шахедів".
Наявність такого зв'язку між двома типами безпілотників Бескрестнов закликав не вважати встановленим фактом без відповідних доказів.
Нагадуємо, що 2 вересня екіпаж "Стаф" із 158-ї окремої механізованої бригади за допомогою українського безпілотника-перехоплювача LITAVR знищив російський "Шахед", який ніс на крилах додаткові FPV-дрони.