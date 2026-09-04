"Флэш" ответил, действительно ли реактивные "Шахеды" запускают FPV-дроны над Киевом

"Флэш" сообщил об отсутствии подтверждений того, что российские войска используют реактивные "Шахеды" как носители FPV-дронов во время атак на Киев.

По его словам, специалисты в течение нескольких дней проверяли информацию, которая появилась в сети, однако доказательств такой схемы применения беспилотников обнаружить не удалось.

"За три дня нам не удалось найти ни одного доказательства использования FPV с реактивных "Шахедов" в Киеве", — написал Бескрестнов.

Что известно о технологии

При этом сама технология размещения FPV-дронов на ударных беспилотниках не является новой. Бескрестнов ранее объяснял, что российские военные используют подобную схему уже более года.

На обычный "Шахед" или "Герберу" могут устанавливать два FPV, которыми затем управляют через LTE-модем.

По словам советника президента, эффективность такого решения остается низкой, поэтому российские военные прибегают к нему нечасто. Он отмечал, что FPV при таком способе применения нередко теряет связь или управление и в результате падает.

Отдельно Бескрестнов обращал внимание на различия между обычными и реактивными беспилотниками. FPV-дроны, по его словам, устанавливаются именно на обычные "Шахеды", поскольку высокая скорость реактивного аппарата делает такую конструкцию крайне проблемной.

Таким образом, обнаружение FPV в Киевской области само по себе не подтверждает версию об их запуске с реактивных "Шахедов".

Наличие такой связи между двумя типами беспилотников Бескрестнов призвал не считать установленным фактом без соответствующих доказательств.