RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Флэш" ответил, действительно ли реактивные "Шахеды" запускают FPV-дроны над Киевом

13:07 04.09.2026 Пт
2 мин
В последние дни вокруг российских беспилотников появилась новая версия, которая вызвала немало вопросов
aimg Анастасия Никончук
Фото: дрон "Шахед" (GettyImages)

После сообщений о возможном использовании FPV-дронов вместе с реактивными "Шахедами" в Киеве появилась новая информация. Специалисты проверили эту версию и выдали результат общественности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на внештатного советника президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея "Флэша" Бескрестнова.

"Флэш" сообщил об отсутствии подтверждений того, что российские войска используют реактивные "Шахеды" как носители FPV-дронов во время атак на Киев.

По его словам, специалисты в течение нескольких дней проверяли информацию, которая появилась в сети, однако доказательств такой схемы применения беспилотников обнаружить не удалось.

"За три дня нам не удалось найти ни одного доказательства использования FPV с реактивных "Шахедов" в Киеве", — написал Бескрестнов.

Что известно о технологии

При этом сама технология размещения FPV-дронов на ударных беспилотниках не является новой. Бескрестнов ранее объяснял, что российские военные используют подобную схему уже более года.

На обычный "Шахед" или "Герберу" могут устанавливать два FPV, которыми затем управляют через LTE-модем.

По словам советника президента, эффективность такого решения остается низкой, поэтому российские военные прибегают к нему нечасто. Он отмечал, что FPV при таком способе применения нередко теряет связь или управление и в результате падает.

Отдельно Бескрестнов обращал внимание на различия между обычными и реактивными беспилотниками. FPV-дроны, по его словам, устанавливаются именно на обычные "Шахеды", поскольку высокая скорость реактивного аппарата делает такую конструкцию крайне проблемной.

Таким образом, обнаружение FPV в Киевской области само по себе не подтверждает версию об их запуске с реактивных "Шахедов".

Наличие такой связи между двумя типами беспилотников Бескрестнов призвал не считать установленным фактом без соответствующих доказательств.

Напоминаем, что 2 сентября экипаж "Стаф" из 158-й отдельной механизированной бригады с помощью украинского беспилотника-перехватчика LITAVR уничтожил российский "Шахед", который нес на крыльях дополнительные FPV-дроны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в УкраинеДрониКиев