"Флеш" пояснив, чи загрожує Україні дефіцит продуктів через атаки дронів

В Україні на тлі російських атак поширюються побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням продовольства. Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов закликав не піддаватися чуткам і панічним настроям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сергія "Флеша".
За словами радника президента, виробники та продавці наразі перебудовують канали постачання, щоб адаптуватися до ситуації. Бескрестнов також зазначив, що в разі потреби продовольчі ніші в Україні можуть бути заповнені шляхом імпорту з Європи.
"Якщо буде потреба, Європа "з радістю" заповнить будь-яку продовольчу нішу за рахунок експорту", - зазначив він.
Таким чином, Бескрестнов пов'язує можливі проблеми з окремими ланцюгами постачання з необхідністю їх перебудови, а не з неминучим виникненням дефіциту продуктів.
"Друзі, ми не "помремо з голоду". Не піддавайтеся чуткам, дезінформації та панічним настроям", - написав Бескрестнов.
Окремо Бескрестнов висловився про характер російських атак. За його словами, їхньою безпосередньою ціллю є не продовольство як таке, а великий бізнес.
"Наш ворог не атакує "їжу". Він атакує великий бізнес, який сплачує податки та створює робочі місця", - заявив він.
Водночас Бескрестнов закликав українців орієнтуватися на перевірену інформацію та не поширювати чутки про нібито неминучий продовольчий дефіцит.
Ми вже повідомляли, що РФ знищила до 90% продуктових складів в Україні. Але ритейл і постачальники змінюють маршрути, переміщують запаси та перебудовують систему зберігання продукції.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в українських торговельних мережах можливі лише тимчасові затримки з постачанням та певне зменшення асортименту внаслідок ворожих ударів по розподільчих центрах.