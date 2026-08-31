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"Флеш" пояснив, чи загрожує Україні дефіцит продуктів через атаки дронів

01:22 31.08.2026 Пн
2 хв
Чому, на думку Сергія Бескрестнова, не варто піддаватись паніці?
aimg Пилип Бойко
Фото: Сергій "Флеш" Бескрестнов (Сергій Бескрестнов)

В Україні на тлі російських атак поширюються побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням продовольства. Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов закликав не піддаватися чуткам і панічним настроям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сергія "Флеша".

За словами радника президента, виробники та продавці наразі перебудовують канали постачання, щоб адаптуватися до ситуації. Бескрестнов також зазначив, що в разі потреби продовольчі ніші в Україні можуть бути заповнені шляхом імпорту з Європи.

"Якщо буде потреба, Європа "з радістю" заповнить будь-яку продовольчу нішу за рахунок експорту", - зазначив він.

Таким чином, Бескрестнов пов'язує можливі проблеми з окремими ланцюгами постачання з необхідністю їх перебудови, а не з неминучим виникненням дефіциту продуктів.

"Друзі, ми не "помремо з голоду". Не піддавайтеся чуткам, дезінформації та панічним настроям", - написав Бескрестнов.

"Наш ворог не атакує "їжу""

Окремо Бескрестнов висловився про характер російських атак. За його словами, їхньою безпосередньою ціллю є не продовольство як таке, а великий бізнес.

"Наш ворог не атакує "їжу". Він атакує великий бізнес, який сплачує податки та створює робочі місця", - заявив він.

Водночас Бескрестнов закликав українців орієнтуватися на перевірену інформацію та не поширювати чутки про нібито неминучий продовольчий дефіцит.

Контекст заяви

Ми вже повідомляли, що РФ знищила до 90% продуктових складів в Україні. Але ритейл і постачальники змінюють маршрути, переміщують запаси та перебудовують систему зберігання продукції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в українських торговельних мережах можливі лише тимчасові затримки з постачанням та певне зменшення асортименту внаслідок ворожих ударів по розподільчих центрах.

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