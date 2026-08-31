"Флэш" объяснил, угрожает ли Украине дефицит продуктов из-за атак дронов

По словам советника президента, производители и продавцы перестраивают каналы поставки, чтобы адаптироваться к ситуации. Бескрестнов также отметил, что в случае необходимости продовольственные ниши в Украине могут быть заполнены путем импорта из Европы.

"Если потребуется, Европа "с радостью" заполнит любую продовольственную нишу за счет экспорта", - отметил он.

Таким образом, Бескрестнов связывает возможные проблемы с отдельными цепями снабжения с необходимостью их перестройки, а не с неизбежным возникновением дефицита продуктов.

"Друзья, мы не "умрем с голоду". Не поддавайтесь слухам, дезинформации и паническим настроениям", - написал Бескрестнов.

"Наш враг не атакует "еду""

Отдельно Бескрестнов высказался о характере русских атак. По его словам, их непосредственной целью является не продовольствие как таковое, а крупный бизнес.

"Наш враг не атакует "пищу". Он атакует крупный бизнес, уплачивающий налоги и создающий рабочие места", - заявил он.

В то же время Бескрестнов призвал украинцев ориентироваться на проверенную информацию и не распространять слухи о якобы неизбежном продовольственном дефиците.