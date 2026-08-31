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"Флэш" объяснил, угрожает ли Украине дефицит продуктов из-за атак дронов

01:22 31.08.2026 Пн
2 мин
Почему, по мнению Сергея Бескрестнова, не стоит поддаваться панике?
aimg Филипп Бойко
Фото: Сергей "Флэш" Бескрестнов (Сергей Бескрестнов)

В Украине на фоне российских атак распространяются опасения по поводу возможных перебоев с поставкой продовольствия. Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов призвал не поддаваться слухам и паническим настроениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сергея "Флеша".

По словам советника президента, производители и продавцы перестраивают каналы поставки, чтобы адаптироваться к ситуации. Бескрестнов также отметил, что в случае необходимости продовольственные ниши в Украине могут быть заполнены путем импорта из Европы.

"Если потребуется, Европа "с радостью" заполнит любую продовольственную нишу за счет экспорта", - отметил он.

Таким образом, Бескрестнов связывает возможные проблемы с отдельными цепями снабжения с необходимостью их перестройки, а не с неизбежным возникновением дефицита продуктов.

"Друзья, мы не "умрем с голоду". Не поддавайтесь слухам, дезинформации и паническим настроениям", - написал Бескрестнов.

"Наш враг не атакует "еду""

Отдельно Бескрестнов высказался о характере русских атак. По его словам, их непосредственной целью является не продовольствие как таковое, а крупный бизнес.

"Наш враг не атакует "пищу". Он атакует крупный бизнес, уплачивающий налоги и создающий рабочие места", - заявил он.

В то же время Бескрестнов призвал украинцев ориентироваться на проверенную информацию и не распространять слухи о якобы неизбежном продовольственном дефиците.

Контекст заявления

Мы уже сообщали, что РФ уничтожила до 90% продуктовых складов в Украине. Но ритейл и поставщики изменяют маршруты, перемещают запасы и перестраивают систему хранения продукции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в украинских торговых сетях возможны только временные задержки со снабжением и определенное уменьшение ассортимента вследствие вражеских ударов по распределительным центрам.

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