"Флеш" показав нову ракету "Філін", якою РФ намагається замінити "Шахеди"

В Україні помітили нову російську крилату ракету "Філін" із дальністю польоту до 1200 кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента України Сергія "Флеша" Бескрестнова в Telegram.
Ракета "Філін" здатна розвивати швидкість до 800 км/год та літати на висоті до 6 кілометрів. Вага її бойової частини порівнянна з 1-2 дронами "Шахед".
Головні переваги ракети РФ - швидкість та маневреність, відсутність потреби у спеціальних дронопортах (може запускатися з вертольотів та БПЛА) та виробництво з використанням російських вузлів.
Виготовленням озброєння займається підприємство АТ "НПО "МОЛНІЯ", яке раніше виробляло керовані авіабомби (КАБ). Реактивний двигун на ракеті - російський, він також застосовується у виробах С71 та "Бандероль".
ГУР проводить системну роботу з ідентифікації ракет і БПЛА ворога, а також аналізу їхніх комплектуючих.
Головна мета - визначити та заблокувати канали постачання деталей для російського ВПК.
Нагадаємо, що росіяни ще наприкінці літа почали застосовувати проти України нову крилату ракету "Філін".
Тоді у Головному управлінні розвідки Міноборони розкрили її ключові характеристики, зазначавши, що ворог намагається наростити використання дешевих засобів ураження з вітчизняними двигунами.
Крім того, розвідка системно досліджує іноземну компонентну базу у російському озброєнні.
Зокрема, раніше у ГУР оприлюднили перелік іноземних деталей, що входять до складу завадозахищених навігаційних модулів "Комета". Ці блоки російські окупанти масово встановлюють на свої ракети та дрони.