"Флеш" показав нову ракету "Філін", якою РФ намагається замінити "Шахеди"

Ракета "Філін" здатна розвивати швидкість до 800 км/год та літати на висоті до 6 кілометрів. Вага її бойової частини порівнянна з 1-2 дронами "Шахед".

Головні переваги ракети РФ - швидкість та маневреність, відсутність потреби у спеціальних дронопортах (може запускатися з вертольотів та БПЛА) та виробництво з використанням російських вузлів.

Виготовленням озброєння займається підприємство АТ "НПО "МОЛНІЯ", яке раніше виробляло керовані авіабомби (КАБ). Реактивний двигун на ракеті - російський, він також застосовується у виробах С71 та "Бандероль".

Фото: ракета "Філін" (t.me/serhii_flash)

ГУР проводить системну роботу з ідентифікації ракет і БПЛА ворога, а також аналізу їхніх комплектуючих.

Головна мета - визначити та заблокувати канали постачання деталей для російського ВПК.