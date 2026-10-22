РФ атакує Україну новою ракетою "Філін": у ГУР розкрили її характеристики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО України.

Так, ГУР МО України на порталі War&Sanctions опублікувало інтерактивну 3D-модель, складові та електронну компонентну базу нової крилатої ракети "Філін". яку рф почала застосовувати наприкінці літа цього року.

Зазначається, що нова крилата ракета "Філін" АТ "НПО "Молнія" є продовженням тенденції російського ВПК з розробки недорогих засобів повітряного нападу з реактивною тягою та наземним пуском.

Характеристики ракети

"Філін" має фюзеляж з композиційного матеріалу довжиною 3,5 метра та розмах крил 3 метри. Окремі елементи ракети виготовлені з використанням технології 3D-друку. Максимальна швидкість, заявлена противником, – 800 км/год, а дальність – до 1200 км.

Ракета може рухатися на наднизьких висотах і до 6 км. Існують версії з бойовою частиною 50 та 100 кг. Пуск відбувається з наземної пускової установки за допомогою порохового прискорювача.

Де виробляють "Філін"

Встановлено, що бортове обладнання ракети виготовляє ТОВ "ПЛАЗ", яке також задіяне у виробництві БпЛА "Гарпія". Блоки "Філіна" та "Гарпії" мають подібну компоновку та маркування. За наведення на ціль відповідає інерціальна навігаційна система китайського виробництва та 16-канальна "Комета".

Електронна компонентна база бортового обладнання подібна до інших російських ракет та БпЛА, але виділяється збільшенням частки китайських компонентів (американських — 35, китайських — 22) та уніфікацією рішень для різних блоків та плат.

При цьому двигун у "Філіна" російський – R500 від ТОВ "Рейнольдс". Аналогічний двигун раніше був ідентифікований у крилатій авіаційній ракеті С-71К "Ковер".