"Флэш" показал новую ракету "Филин", которой РФ пытается заменить "Шахеды"

Ракета "Филин" способна развивать скорость до 800 км/ч и летать на высоте до 6 км. Вес ее боевой части сравнима с 1-2 дронами "Шахед".

Главные преимущества ракеты РФ - скорость и маневренность, отсутствие потребности в специальных дронопортах (может запускаться с вертолетов и БПЛА) и производство с использованием российских узлов.

Изготовлением вооружения занимается предприятие АО "НПО "МОЛНИЯ", ранее производившее управляемые авиабомбы (КАБ). Реактивный двигатель на ракете - российский, он также применяется в изделиях С71 и "Бандероль".

Фото: ракета "Филин" (t.me/serhii_flash)

ГУР проводит системную работу по идентификации ракет и БПЛА врага, а также анализу их комплектующих.

Главная цель - определить и заблокировать каналы поставки деталей для российского ВПК.