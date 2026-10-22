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"Флэш" показал новую ракету "Филин", которой РФ пытается заменить "Шахеды"

19:24 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук

В Украине была замечена новая российская крылатая ракета "Филин" с дальностью полета до 1200 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова в Telegram.

Ракета "Филин" способна развивать скорость до 800 км/ч и летать на высоте до 6 км. Вес ее боевой части сравнима с 1-2 дронами "Шахед".

Главные преимущества ракеты РФ - скорость и маневренность, отсутствие потребности в специальных дронопортах (может запускаться с вертолетов и БПЛА) и производство с использованием российских узлов.

Изготовлением вооружения занимается предприятие АО "НПО "МОЛНИЯ", ранее производившее управляемые авиабомбы (КАБ). Реактивный двигатель на ракете - российский, он также применяется в изделиях С71 и "Бандероль".

Фото: ракета "Филин" (t.me/serhii_flash)

ГУР проводит системную работу по идентификации ракет и БПЛА врага, а также анализу их комплектующих.

Главная цель - определить и заблокировать каналы поставки деталей для российского ВПК.

Напомним, что россияне еще в конце лета начали применять против Украины новую крылатую ракету "Филин".

Тогда в Главном управлении разведки Минобороны раскрыли ее ключевые характеристики, отметив, что враг пытается нарастить использование дешевых средств поражения с отечественными двигателями.

Кроме того, разведка системно исследует иностранную компонентную базу в русском вооружении.

В частности, ранее в ГУР обнародовали перечень иностранных деталей, входящих в состав помехозащищенных навигационных модулей "Комета". Эти блоки российские оккупанты массово устанавливают на свои ракеты и дроны.

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