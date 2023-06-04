На флангах Бахмута точаться позиційні бойові дії: карти боїв від ISW

Під Бахмутом ЗСУ ведуть позиційні бої з армією РФ, в той час як в самому місті закінчується ротація "вагнерівців" на бійців регулярної армії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

3 червня російські війська продовжили обмежені наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області (16 км на північний захід від Сватового).

Російський військовий блогер стверджував, що українське підкріплення прибуло під час російських наземних атак поблизу Новоселівського та змусило російські сили відступити в напрямку Куземівки (15 км на північний захід від Сватового). Він стверджував, що українські війська контратакували в бік Куземівки, але російські війська відбили штурм.

Інші російські "воєнкори" стверджували, що російські війська здійснили наземні атаки поблизу Дворічної (16 км на північний схід від Куп’янська), Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська) та Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська).

3 червня російські війська продовжили обмежені наступальні операції на північний захід і південь від Кремінної. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні операції поблизу Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної), Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) та Спірного (25 км на південь від Кремінної). ).

Російський військовий блогер стверджував, що бої в районі Макіївки тривають біля траси Р-66 (Кремінна – Сватове) і що російські війська просунулися в лісах на захід від Кремінної.

Бої на Донбасі

Регулярні російські війська, ймовірно, значною мірою замінили сили групи "Вагнера" в Бахмуті на тлі низького темпу наступу в цьому районі станом на 3 червня. Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин 2 червня заявив, що 99 відсотків підрозділів його бойовиків залишили Бахмут.

Міністерство оборони (МО) Великої Британії повідомило, що деградовані підрозділи ВДВ (ВДВ) Росії, включно з 76-ю дивізією ВДВ, 106-ю дивізією ВДВ і двома невизначеними бригадами, розгорнуто в районі Бахмута та посилюють свою роль у цьому районі.

Речник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий заявив, що російські війська втратили 100 тис. осіб убитими та пораненими під час 10-місячної операції в Бахмуті. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в 6 км на захід від Бахмута в районі Іванівського.

Російський військовий блогер заявив, що російські та українські сили ведуть позиційні бойові дії на північному та південному флангах Бахмута. Він стверджував, що українські сили зміцнюють оборонні лінії в цьому районі, тому що російські сили мають намір відновити свої наступальні зусилля 5 червня, у заявлену дату завершення виведення "Вагнера" з Бахмута.

3 червня російські війська на рубежі Авдіївка-Донецьк продовжували зосереджувати наступальні зусилля на Мар’їнці (на південно-західній околиці Донецька). У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили 14 наземних атак РФ у Мар’їнці та поблизу Олександрівки (одразу на південь від м. Донецьк). В українському Генштабі зазначили, що російські війська не вели наземних ударів поблизу Авдіївки.

Російські військові блогери стверджували, що російські війська завоювали певну територію в північно-західній Мар’їнці і що російські війська, ймовірно, спробують оточити поселення в червні. Один "воєнкор" стверджував, що російські сили досягли обмежених успіхів на північ від Авдіївки, і скаржився, що українські сили успішно стримували російські наступальні зусилля на захід від Авдіївки поблизу Красногорівки.

Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували обмежені наземні атаки на заході Донецької області 3 червня. Російський військовий блогер стверджував, що українські сили намагаються перехопити ініціативу на Вугледарському напрямку, але наразі немає жодних повідомлень про те, що українські війська прорвали російські лінії.

Інший російський "воєнкор" стверджував, що українські сили досліджують російську оборону для майбутніх атак поблизу Павлівки (2 км на південний захід від Вугледара) та Микільського (3 км на південний схід від Вугледара). Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська завдали ударів по українських позиціях біля контрольованої Росією Павлівки, що узгоджується з іншими заявами Росії про активність у цьому районі.

Жодне з цих тверджень не є особливо аномальним або незвичайним, і ISW не має незалежного підтвердження будь-якого з них.

"Південна вісь"

Українські та російські джерела заявляли, що 3 червня українські війська продовжували обстрілювати тилові позиції росіян на півдні України. Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що підрозділи української авіації завдали ударів по районах концентрації росіян у Скадовському районі Херсонської області.

Російські джерела стверджували, що українські сили завдали ракетних ударів по Бердянську, Запорізька область, і що російська протиповітряна оборона перехопила шість невідомих українських ракет. Окупаційний депутат від Запорізької області Володимир Рогов також заявив, що поблизу Мелітополя Запорізької області діє російська протиповітряна оборона, і місцеві жителі чули кілька вибухів у цьому районі.

Станом на 3 червня російські війська продовжують розширювати укріплення в тилових районах Херсонської області. На геолокаційних кадрах, опублікованих 3 червня, видно нещодавно зведені оборонні споруди "Зуби дракона" на північний схід від Ставок (87 км на південний схід від Херсона). Фортифікаційні споруди розташовані з північного боку траси E97, основної наземної лінії зв’язку (GLOC), що з’єднує окупований Крим зі Скадовськом (60 км на південь від Херсона) та Олешками (8 км на південний захід від Херсона). Ці нові споруди узгоджуються з поточною схемою обмежених російських укріплень на півдні України, які надають пріоритет захисту основних GLOC.

Ситуація на фронті 3 червня

Свої основні зусилля росіяни кидають на спроби повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом останньої доби вони здійснили 16 атак, проте всі вони були відбиті підрозділами ЗСУ.

На ранок 3 червня було відомо про 209 470 ліквідованих ворогів. За попередню добу ЗСУ знищили 560 окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.