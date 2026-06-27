"Фламінго" вдарили по одному з ключових заводів "оборонки" РФ у Волгограді (відео)

"Кожен російський оборонний об’єкт, який працює на війну проти України, - це справедлива ціль для наших далекобійних санкцій. Сьогодні вночі ракети FP-5 "Фламінго" успішно уразили підприємство "Титан-Барикади" у Волгограді", - повідомив Зеленський.

Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території заводу.

"Титан-Барикади" - це великий промисловий комплекс, де ворог виготовляє артилерійські системи та спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок для ударів по наших людях.

"Географія українських далекобійних санкцій постійно розширюється. І саме наш тиск щодня закладає основу для того, щоб зрештою гідний мир був. Я вдячний кожному українському інженеру та воїну, які забезпечують нашу далекобійність", - наголосив президент.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, Сили оборони також уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" у Феодосії та автомобільний пором "Петропавловськ" у районі Керчі.

Пором використовується противником для забезпечення військової логістики російської окупаційної армії у південних регіонах України.

Окрім того, уражено пункти управління окупантів у районі Лиману Першого Харківської області та Ленінського Бєлгородської області, а також два пункти управління БпЛА противника у Луговому та Кам'янському Запорізької області.