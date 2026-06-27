UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

"Фламінго" вдарили по одному з ключових заводів "оборонки" РФ у Волгограді (відео)

11:15 27.06.2026 Сб
2 хв
Що виробляє підприємство?
aimg Тетяна Степанова
Фото: "Фламінго" вдарили по одному з ключових заводів "оборонки" РФ у Волгограді (Getty Images)

Українські ракети "Фламінго" вночі 27 червня вдарили по підприємству "Титан-Барикади" у російському Волгограді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Кожен російський оборонний об’єкт, який працює на війну проти України, - це справедлива ціль для наших далекобійних санкцій. Сьогодні вночі ракети FP-5 "Фламінго" успішно уразили підприємство "Титан-Барикади" у Волгограді", - повідомив Зеленський.

Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території заводу.

"Титан-Барикади" - це великий промисловий комплекс, де ворог виготовляє артилерійські системи та спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок для ударів по наших людях.

"Географія українських далекобійних санкцій постійно розширюється. І саме наш тиск щодня закладає основу для того, щоб зрештою гідний мир був. Я вдячний кожному українському інженеру та воїну, які забезпечують нашу далекобійність", - наголосив президент.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, Сили оборони також уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" у Феодосії та автомобільний пором "Петропавловськ" у районі Керчі.

Пором використовується противником для забезпечення військової логістики російської окупаційної армії у південних регіонах України.

Окрім того, уражено пункти управління окупантів у районі Лиману Першого Харківської області та Ленінського Бєлгородської області, а також два пункти управління БпЛА противника у Луговому та Кам'янському Запорізької області.

Останні удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, цієї ночі дрони Служби безпеки України вдруге за місяць уразили нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Володимирській області РФ. Вона забезпечує пальним Москву.

Ця станція входить до структури АТ "Транснефть-Верхняя Волга" та є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів до експортних портів і внутрішніх споживачів.

Через неї здійснюється транспортування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а звідти - на великі нафтобази навколо москви. Також станція забезпечує постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря.

За попередньою інформацією, безпілотники СБУ влучили в технічні будівлі об’єкта, після чого відбулася детонація.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийВійна в УкраїніРакетна атака