"Фламинго" ударили по одному из ключевых заводов "оборонки" РФ в Волгограде (видео)

Украинские ракеты "Фламинго" ночью 27 июня ударили по предприятию "Титан-Баррикады" в российском Волгограде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины - это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Сегодня ночью ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде", - сообщил Зеленский.
Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода.
"Титан-Баррикады" - это крупный промышленный комплекс, где враг производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок для ударов по нашим людям.
"География украинских дальнобойных санкций постоянно расширяется. И именно наше давление ежедневно закладывает основу для того, чтобы в конце концов достойный мир был. Я благодарен каждому украинскому инженеру и воину, обеспечивающему нашу дальнобойность", - подчеркнул президент.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, Силы обороны также поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в Феодосии и автомобильный паром "Петропавловск" в районе Керчи.
Паром используется противником для военной логистики российской оккупационной армии в южных регионах Украины.
Кроме того, поражены пункты управления окупантов в районе Лимана Первого Харьковской области и Ленинского Белгородской области, а также два пункта управления БПЛА противника в Луговом и Каменском Запорожской области.
Напомним, этой ночью дроны Службы безопасности Украины во второй раз за месяц поразили нефтеперекачивающую станцию "Второво" во Владимирской области РФ. Она обеспечивает горючим Москву.
Эта станция входит в структуру АО "Транснефть-Верхняя Волга" и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренние потребители.
Через нее осуществляется транспортировка дизельного горючего в московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда - на крупные нефтебазы вокруг москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря.
По предварительной информации, беспилотники СБУ попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация.