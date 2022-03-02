Флаг над нами украинский, - мэр Херсона о новых ограничениях в городе

Мэр Херсона Игорь Колыхаев рассказал об обстановке в городе и сообщил детали своей беседы с оккупантами, которые сегодня пришли в горисполком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook- страницу.
Игорь Колыхаев сообщил, что никаких переговоров с вооруженными посетителями он не вел и ни о чем с ними не договаривался. Однако беседа с вооруженными людьми в горисполкоме действительно была.
"Это не были переговоры или что-то такое, о чем уже поползли слухи. Со мной никто ни о чем не договаривался. Однако, действительно, вооруженные посетители в горисполкоме сегодня были.
Мы с командой – мирные люди, у нас не было оружия или агрессии с нашей стороны.
Мы показали, что работаем на обеспечение города и пытаемся ликвидировать последствия вторжения. Мы испытываем колоссальные трудности со сбором и захоронением убитых, доставкой продуктов и медикаментов, вывозом мусора, устранением аварий и т.д", - рассказал мэр Херсона.
Он добавил, что пришел обновить инфраструктуру в Херсоне, заводить инвестиции, строить дома и парки. А вместо этого ему приходится искать спецпакеты для убитых, просить о "зеленом коридоре" и думать, как восстанавливать город после танков и БТРов.
"Я не давал им никаких обещаний. Мне просто нечего пообещать. Меня интересует только нормальная жизнедеятельность нашего города! Я просто попросил не стрелять в людей. У нас нет в городе ВСУ, только мирные жители и люди, которые хотят здесь ЖИТЬ!" – пишет Колыхаев.
Основные правила в Херсоне:
"Пока так. Флаг над нами украинский. И чтобы он оставался таким же, эти требования придётся соблюдать. Ничего другого пока предложить не могу", - резюмировал мэр Херсона.
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Напомним, ранее мы сообщали о том, что жителей Херсона просят не выходить на улицу.
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