Прапор над нами український, - мер Херсона про нові обмеження в місті

Ігор Колихаєв повідомив, що ніяких переговорів з озброєними відвідувачами він не вів і ні про що з ними не домовлявся. Однак бесіда з озброєними людьми в міськвиконкомі дійсно була.

"Це не були переговори або щось таке, про що вже поповзли чутки. Зі мною ніхто ні про що не домовлявся. Однак, дійсно, озброєні відвідувачі в міськвиконкомі сьогодні були.

Ми з командою - мирні люди, у нас не було зброї або агресії з нашого боку.

Ми показали, що працюємо на забезпечення міста і намагаємося ліквідувати наслідки вторгнення. Ми відчуваємо колосальні труднощі зі збором і похованням убитих, доставкою продуктів і медикаментів, вивезенням сміття, усуненням аварій і т.д", - розповів мер Херсона.

Він додав, що прийшов оновити інфраструктуру в Херсоні, заводити інвестиції, будувати будинки та парки. А замість цього йому доводиться шукати спецпакети для вбитих, просити про "зелений коридор" і думати, як відновлювати місто після танків і БТРів.

"Я не давав їм ніяких обіцянок. Мені просто нічого пообіцяти. Мене цікавить тільки нормальна життєдіяльність нашого міста! Я просто попросив не стріляти в людей. У нас немає в місті ЗСУ, тільки мирні жителі та люди, які хочуть тут жити!" – пише Колихаєв.

Основні правила в Херсоні:

У місто можна виїжджати тільки вдень.

Комендантська година з 20:00 до 06: 00 зберігається строго.

Виїжджають в місто тільки машини з продовольством, медикаментами та іншим.

Ми знову випустимо комунальний транспорт, щоб на роботу добиралися співробітники хлібзаводу, магазинів, аптек і т. д.

Пішоходи ходять по одному, максимум по двоє. Військових не провокують. При першому ж вимозі зупиняються. Не конфліктують.

Автомобілі, яким за умовами можна перебувати в місті, їздять з мінімальною швидкістю, повинні будуть в будь-який момент показати зміст перевезень.

"Поки так. Прапор над нами український. І щоб він залишався таким же, цих вимог доведеться дотримуватися. Нічого іншого поки запропонувати не можу", - резюмував мер Херсона.

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