ФК "Динамо" відправило три фури допоги на фронт

ФК "Динамо" на запит від Міністерства оборони, прикордонних військ та Головного управління розвідки надіслало на фронт три фури гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення клубу.

Прикордонники також отримали ще більше тони корму для собак.

"Уже не вперше до нас звертаються військові саме з подібним запитом, раніше ми вже відправляли до них шість фур, і попит на них постійний. Зараз ми намагалися максимально оперативно відреагувати, опрацювати запит - і ось відправляємо вантаж за призначенням", - говорить директор з розвитку клубу Максим Радуцький.

За його словами, вони кожного дня на зв’язку зі штабом Міноборони, прикордонних військ, інших підрозділів.