"Динамо" скасувало усі двосторонні заходи із сербським "Партизаном"

"ФК "Динамо" засуджує всіх, хто допомагає Росії, зокрема, підтримує російський спорт. Особливо, коли це вчиняється представниками країн Європи, що підтримує Україну. Враховуючи це та з огляду на нещодавню участь ФК "Партизан" у змаганнях на території Росії, нами ухвалено рішення скасувати усі двосторонні заходи між клубами, що мали відбутися у контексті матчу. Також нами ухвалено рішення про відмову від присутності виїзних уболівальників на стадіонах", - повідомили у клубі.



Зазначається, що водночас, не зважаючи на результати жеребкування, клуб є частиною великої родини УЄФА, саме тому "Динамо" поважає світові футбольні принципи та традиції, поважає суперників і дотримується принципу fair-play на полі та поза його межами.



"Ми готові у спортивній боротьбі змагатись і перемагати будь-якого суперника. Таким чином ми доводимо європейськість і відкритість нашої країни та українського спорту", - додали у "Динамо".