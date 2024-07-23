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"Динамо" скасувало усі двосторонні заходи із сербським "Партизаном"

Вівторок 23 липня 2024 14:03
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"Динамо" скасувало усі двосторонні заходи із сербським "Партизаном" Фото: "Динамо" скасувало усі двосторонні заходи із сербським "Партизаном" (fcdynamo.com)
Автор: Олександр Мороз

Футбольний клуб "Динамо" скасовує усі двосторонні заходи із "Партизаном" через підтримку Росії сербським клубом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу клубу.

"ФК "Динамо" засуджує всіх, хто допомагає Росії, зокрема, підтримує російський спорт. Особливо, коли це вчиняється представниками країн Європи, що підтримує Україну. Враховуючи це та з огляду на нещодавню участь ФК "Партизан" у змаганнях на території Росії, нами ухвалено рішення скасувати усі двосторонні заходи між клубами, що мали відбутися у контексті матчу. Також нами ухвалено рішення про відмову від присутності виїзних уболівальників на стадіонах", - повідомили у клубі.

Зазначається, що водночас, не зважаючи на результати жеребкування, клуб є частиною великої родини УЄФА, саме тому "Динамо" поважає світові футбольні принципи та традиції, поважає суперників і дотримується принципу fair-play на полі та поза його межами.

"Ми готові у спортивній боротьбі змагатись і перемагати будь-якого суперника. Таким чином ми доводимо європейськість і відкритість нашої країни та українського спорту", - додали у "Динамо".

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