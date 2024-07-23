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"Динамо" отменило все двусторонние мероприятия с сербским "Партизаном"

Вторник 23 июля 2024 14:03
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"Динамо" отменило все двусторонние мероприятия с сербским "Партизаном" Фото: "Динамо" упразднило все двусторонние мероприятия с сербским "Партизаном" (fcdynamo.com)
Автор: Александр Мороз

Футбольный клуб "Динамо" отменяет все двусторонние мероприятия с "Партизаном" из-за поддержки России сербским клубом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу клуба.

"ФК "Динамо" осуждает всех, кто помогает России, в том числе поддерживает российский спорт. Особенно когда это делается представителями стран Европы, поддерживающей Украину. Учитывая это и учитывая недавнее участие ФК "Партизан" в соревнованиях на территории России, нами принято решение отменить все двусторонние мероприятия между предстоящими в контексте матча клубами. Также нами принято решение об отказе от присутствия выездных болельщиков на стадионах", – сообщили в клубе.

Отмечается, что в то же время, несмотря на результаты жеребьевки, клуб является частью большой семьи УЕФА, поэтому "Динамо" уважает мировые футбольные принципы и традиции, уважает соперников и придерживается принципа fair-play на поле и за его пределами.

"Мы готовы в спортивной борьбе соревноваться и побеждать любого соперника. Таким образом, мы доказываем европейскость и открытость нашей страны и украинского спорта", - добавили в "Динамо".

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