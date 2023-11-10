ФК "Динамо" передало чергову партію допомоги військовим

Вантаж також містить милиці ходунки, медичний одяг, памперси для дорослих, антибактеріальні засоби тощо.

Фури прибули на заміську навчально-тренувальну базу "Динамо", співробітники Фонду Суркісів розвантажили їх, а клуб прийняв усе обладнання. Воно буде спрямоване до військових госпіталів, лікарень, де одужують після поранень наші захисники

Допомогу передано спільно з українською громадою з Норвегії.

"Висловлюємо подяку всім партнерам та волонтерам - українцям і норвежцям, зокрема ГО "Українська громада в Норвегії / Den ukrainske forening i Norge", Charitable organization "PU-TE", NAV Hjelpemiddelsentral, Oslo Kommune, Волонтерський рух "Hjelp dyrene i Ukraina", ABENA Norge AS. А також продовжують щоденно спільно працювати на благодійному напрямку. Війна ще не закінчилася, тож потрібно усім об’єднуватися та сприяти головній меті - бажаній перемозі та життю в мирній, незалежній Україні", - йдеться в заяві клубу.