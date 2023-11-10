ФК "Динамо" передало очередную партию помощи военным

Груз также содержит костыли ходунки, медицинскую одежду, памперсы для взрослых, антибактериальные средства и т.д.

Фуры прибыли на загородную учебно-тренировочную базу "Динамо", сотрудники Фонда Суркисов разгрузили их, а клуб принял все оборудование. Оно будет направлено в военные госпитали, больницы, где выздоравливают после ранений наши защитники.

Помощь передана совместно с украинской общиной из Норвегии.

"Выражаем благодарность всем партнерам и волонтерам - украинцам и норвежцам, в частности ОО "Украинская община в Норвегии / Den ukrainske forening i Norge", Charitable organization "PU-TE", NAV Hjelpemiddelsentral, Oslo Kommune, Волонтерское движение "Hjelpdy" ABENA Norge AS.А также продолжают ежедневно совместно работать на благотворительном направлении. Война еще не закончилась, поэтому нужно всем объединяться и способствовать главной цели - желаемой победе и жизни в мирной, независимой Украине", - говорится в заявлении клуба.