Физлицам-предпринимателям выплатят пособие на детей до 10 лет

Кабинет министров ввел дополнительные выплаты на период карантина для физических лиц-предпринимателей, у которых есть детей, и людей, которые потеряли работу и зарегистрировались в центре занятости как безработные. Соответствующая норма содержится в постановлении "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми".

Постановлением введена выплата пособий на детей физическим лицам-предпринимателям, которые относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога и уплачивали единый социальный взнос, на период карантина и на один месяц после даты его отмены.

По данным Мінсоцполітикитакую помощь могут получить около 300 тысяч семей. Она будет предоставляться на каждого ребенка до 10 летнего возраста в размере прожиточного минимума (для детей до 6-ти лет - 1 779 грн; для детей в возрасте от 6-ти до 10-ти лет - 2 218 гривен).

Также изменен подход к расчету совокупного дохода семьи при определении права на государственную социальную помощь малообеспеченным семьям для лиц, которые во время карантина стали безработными: в доходе не будет учитываться полученная заработная плата, а только пособие по безработице.

Этой поддержкой может быть охвачено около 100 тысяч граждан. Среднемесячный размер помощи для малообеспеченной семьи, в которой воспитываются несовершеннолетние дети, составит от 2800 до 3020 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров увеличил с двух до трех месяцев срок задолженности за житлово-коммунальные услуги, в случае которого может быть назначена субсидия.

Как сообщало РБК-Украина, за время карантина (с 12 марта до 16 апреля) в службе занятости зарегистрировалось 89,2 тысячи безработных.