Фізособам-підприємцям виплатять допомогу на дітей до 10 років

Кабінет міністрів ввів додаткові виплати на період карантину для фізичних осіб-підприємців, які мають дітей, та людей, які втратили роботу та зареєструвались у центрі зайнятості як безробітні. Відповідна норма міститься в постанові "Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми".

Постановою запроваджено виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які належать до першої і другої групи платників єдиного податку та сплачували єдиний соціальний внесок, на період карантину та на один місяць після дати його відміни.

За даним Мінсоцполітики, таку допомогу можуть отримати близько 300 тисяч сімей. Вона надаватиметься на кожну дитину до 10 річного віку у розмірі прожиткового мінімуму (для дітей віком до 6-ти років - 1 779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років - 2 218 гривень).

Також змінено підхід до розрахунку сукупного доходу сім’ї при визначенні права на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям для осіб, які під час карантину стали безробітними: до доходу не буде враховуватись отримана заробітна плата, а лише допомога по безробіттю.

Цією підтримкою може бути охоплено близько 100 тисяч громадян. Середньомісячній розмір допомоги для малозабезпеченої сім’ї, в якій виховуються неповнолітні діти, становитиме від 2800 до 3020 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів збільшив з двох до трьох місяців строк заборгованості за житлово-комунальні послуги, у разі якого може бути призначена субсидія.

Як повідомляло РБК-Україна, за час карантину (з 12 березня до 16 квітня) в службі зайнятості зареєструвалося 89,2 тисячі безробітних.