Фізику та хімію масово провалили: оприлюднено результати НМТ-2025

Природничі науки: виклик для освіти

Найгірші результати продемонстрували вступники, які обрали фізику та хімію:

фізику не склали 10,37% (817 із 7 879 учасників),

хімію - 6,05% (156 із 2 578).

За словами Бабака, це тривожний сигнал, адже ці предмети були обрані добровільно, тобто учасники свідомо готувалися, але все одно не подолали поріг.

"Це ще раз підтверджує, що існують виклики у сприйнятті та засвоєнні природничих дисциплін. Саме тому ініціатива з оновлення природничих кабінетів у школах була абсолютно виправданою", - зазначив він.

Математика: парадокс результатів

Обов’язкова математика виявилася лідером за кількістю 200-бальників (38,5%), але й водночас - за кількістю "провалів" (11,73%).

"Це свідчить про дуже полярні результати: частина школярів чудово орієнтується в темі, але інша - не готова до базового рівня", - каже Бабак.

Біологія: високий попит - високий результат

Біологію цього року обрали 56 451 учасник - переважно майбутні медики, які мають здавати її для вступу. Тест не подолали лише 0,09%. Натомість хімію, яка є альтернативним предметом для вступу на медичні спеціальності, обрали лише 2578 учасників.

"У школах часто просто немає умов для вивчення хімії - відсутнє обладнання та лабораторії. Біологію ж вчать цілеспрямовано, розуміючи її вагу у вступній кампанії", - пояснив депутат.

Географія та англійська мова

Найкращі результати - у географії: її не склали лише 0,07% учасників (з 64 465), що робить її рекордсменом за успішністю. Бабак пояснює популярність предмета його значенням у вступі на міжнародні спеціальності, де географія часто є альтернативою англійській мові.

Попри хвилю критики після тестування, англійську мову не подолали лише 2,33% учасників. Це один з найкращих результатів серед предметів на вибір. Загалом англійську обрали 107 140 вступників - найбільше серед усіх.

Успішність обов’язкових предметів

Найменше проблем вступники мали з:

історією України - не склали 0,16%,

українською мовою - 0,39%.

Це свідчить про стабільний рівень підготовки до гуманітарних дисциплін.

На думку Бабака, результати НМТ-2025 вкотре демонструють потребу у зміні підходів до викладання природничих дисциплін. Також у Комітеті вже працюють над розширенням освітніх програм, що підтримують STEM-напрямки та модернізують освітнє середовище у школах.