Физику и химию массово провалили: обнародованы результаты НМТ-2025

Естественные науки: вызов для образования

Худшие результаты продемонстрировали абитуриенты, выбравшие физику и химию:

физику не сдали 10,37% (817 из 7 879 участников),

химию - 6,05% (156 из 2 578).

По словам Бабака, это тревожный сигнал, ведь эти предметы были выбраны добровольно, то есть участники сознательно готовились, но все равно не преодолели порог.

"Это еще раз подтверждает, что существуют вызовы в восприятии и усвоении естественных дисциплин. Именно поэтому инициатива по обновлению естественных кабинетов в школах была абсолютно оправданной", - отметил он.

Математика: парадокс результатов

Обязательная математика оказалась лидером по количеству 200-бальников (38,5%), но и одновременно - по количеству "провалов" (11,73%).

"Это свидетельствует об очень полярных результатах: часть школьников прекрасно ориентируется в теме, но другая - не готова к базовому уровню", - говорит Бабак.

Биология: высокий спрос - высокий результат

Биологию в этом году выбрали 56 451 участник - преимущественно будущие медики, которые должны сдавать ее для поступления. Тест не преодолели лишь 0,09%. Зато химию, которая является альтернативным предметом для поступления на медицинские специальности, выбрали лишь 2578 участников.

"В школах часто просто нет условий для изучения химии - отсутствует оборудование и лаборатории. Биологию же учат целенаправленно, понимая ее вес во вступительной кампании", - пояснил депутат.

География и английский язык

Лучшие результаты - у географии: ее не сдали лишь 0,07% участников (из 64 465), что делает ее рекордсменом по успеваемости. Бабак объясняет популярность предмета его значением при поступлении на международные специальности, где география часто является альтернативой английскому языку.

Несмотря на волну критики после тестирования, английский язык не преодолели лишь 2,33% участников. Это один из лучших результатов среди предметов на выбор. В целом английский выбрали 107 140 поступающих - больше всего среди всех.

Успешность обязательных предметов

Меньше всего проблем поступающие имели с:

историей Украины - не сдали 0,16%,

украинским языком - 0,39%.

Это свидетельствует о стабильном уровне подготовки к гуманитарным дисциплинам.

По мнению Бабака, результаты НМТ-2025 в очередной раз демонстрируют потребность в изменении подходов к преподаванию естественных дисциплин. Также в Комитете уже работают над расширением образовательных программ, поддерживающих STEM-направления и модернизируют образовательную среду в школах.