Фізики шукають захист від подорожей у часі: чому нова модель має слабке місце

Захист хронології за гіпотезою Стівена Гокінга

Подорожі у часі породжують не лише фантастичні сюжети, а й серйозні наукові суперечності. Один із найвідоміших прикладів - парадокс дідуся: як зміниться історія, якщо мандрівник у часі вб’є власного дідуся до народження свого батька? У такому разі він сам не мав би з’явитися на світ, а отже, не зміг би здійснити цю подорож.

У 1992 році фізик Стівен Гокінг запропонував гіпотезу захисту хронології. Вона передбачає, що закони фізики не допускають появи замкнутих часових кривих - траєкторій, які дають змогу повернутися у минуле.

Однак загальна теорія відносності Ейнштейна математично не виключає існування таких шляхів, а вчені досі не мають чіткого пояснення, що саме може завадити їхньому виникненню.

Читайте більше: Ядерний удар по астероїду може не врятувати Землю: вчені знайшли критичну помилку

Нова модель MAGIC

Фізики Мустафа Ісмаїл і Девід Маттінглі з Університету Нью-Гемпшира вирішили з’ясувати, чи може сама гравітація не допустити порушення хронології.

Для цього вони використали альтернативну теорію - метрично-афінну гравітацію, у якій геометрія простору-часу та математичні зв’язки між його точками описуються більш незалежно.

На її основі дослідники створили модель MAGIC, яка передбачає захист хронології.

За певних умов вона не допускає замкнутих часових кривих: час уздовж будь-якої траєкторії рухається лише вперед, тому повернутися у минуле неможливо.

Не пропустіть: Чорна діра може розколотися навпіл: чому це суперечить законам фізики

Чому модель поки що не може описати реальний Всесвіт?

Попри те, що модель MAGIC не допускає подорожей у минуле, вона має серйозну проблему. У ній передбачений додатковий тип коливань гравітації - скалярний режим.

За розрахунками дослідників, ці коливання можуть швидко посилюватися, а не згасати. Через це модель стає нестабільною і поки не може достовірно описувати поведінку Всесвіту.

Крім того, MAGIC гарантує захист від часових петель лише в обмеженій ділянці простору. Щоб поширити цей принцип на весь космос, ученим доведеться зробити додаткові припущення.

Автори дослідження визнають ці обмеження, але вважають модель першим кроком до ціліснішої теорії, яка допоможе пояснити, чому подорожі у минуле все ж неможливі.