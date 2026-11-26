Де фізики дійшли згоди, а де думки розділилися?

Дослідження очолив Ніяєш Афшорді з Інституту Периметр та Університету Ватерлоо разом зі співавтором Філом Гарпером і редакцією Physics Magazine.

Опитування показало, що навіть стандартна космологічна модель Лямбда-CDM, яка описує розширення та склад Всесвіту, не отримала підтримки більшості фізиків.

Однією з причин стали торішні дані приладу DESI, які вказали на можливість того, що темна енергія змінюється з часом.

Цікаво, що 68 відсотків опитаних вважають, що Великий вибух не обов'язково був початком часу, а радше описує еволюцію Всесвіту з надзвичайно гарячого й щільного стану.

Ще 51 відсоток погодився, що на ранньому етапі Всесвіт пережив короткий період надзвичайно швидкого розширення - космічну інфляцію.

За словами Афшорді, результати не свідчать про розгубленість науковців. Навпаки, вони показують, що на передньому краї науки досі тривають активні дискусії.

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Темна матерія та квантова гравітація: єдиного пояснення немає

У питанні природи темної матерії фізики також не змогли визначити провідну гіпотезу.

Найбільша частка респондентів - 21 відсоток - схилилася до того, що її можуть пояснювати кілька різних механізмів.

Ще 17 відсотків підтримали версію про невідкриті частинки малої маси, а 12 відсотків - припущення, що для пояснення темної матерії потрібно змінити саму теорію гравітації.

Подібні розбіжності виникли й у пошуках квантової гравітації - теорії, яка має пояснити, як гравітація працює на рівні найдрібніших частинок.

Теорію струн обрали 19 відсотків учасників, 18 відсотків вважають, що гравітацію взагалі неможливо квантувати, а 12 відсотків підтримали петльову квантову гравітацію.

Афшорді наголошує: наукову істину не можна визначити голосуванням. Однак відсутність консенсусу допомагає зрозуміти, де фізикам потрібні точніші дані, сильніші теорії та нові зв'язки між різними галузями науки.