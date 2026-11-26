Где физики пришли к согласию, а где мнения разделились?

Исследование возглавил Ниаеш Афшорди из Института Периметр и Университета Ватерлоо вместе с соавтором Филом Гарпером и редакцией Physics Magazine.

Опрос показал, что даже стандартная космологическая модель Лямбда-CDM, описывающая расширение и состав Вселенной, не получила поддержки большинства физиков.

Одной из причин стали прошлогодние данные прибора DESI, указавшие на возможность того, что темная энергия изменяется с течением времени.

Интересно, что 68 процентов опрошенных считают, что Большой взрыв не обязательно был началом времени, а скорее описывает эволюцию Вселенной из очень горячего и плотного состояния.

Еще 51 процент согласился, что на раннем этапе Вселенная пережила короткий период чрезвычайно быстрого расширения - космическую инфляцию.

По словам Аффшорди, результаты не свидетельствуют о растерянности ученых. Напротив, они показывают, что на переднем крае науки до сих пор продолжаются активные дискуссии.

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Темная материя и квантовая гравитация: единого объяснения нет

В вопросе природы темной материи физики тоже не смогли определить ведущую гипотезу.

Наибольшая доля респондентов - 21 процент - склонилась к тому, что ее могут объяснять несколько различных механизмов.

Еще 17 процентов поддержали версию о неоткрытых частицах малой массы, а 12 процентов - предположение, что для объяснения темной материи нужно изменить саму теорию гравитации.

Подобные разногласия возникли и в поисках квантовой гравитации - теории, объясняющей, как гравитация работает на уровне мельчайших частиц.

Теорию струн избрали 19 процентов участников, 18 процентов считают, что гравитацию вообще невозможно квантовать, а 12 процентов поддержали петлевую квантовую гравитацию.

Оффшорд подчеркивает: научную истину нельзя определить голосованием. Однако отсутствие консенсуса помогает понять, где физикам нужны более точные данные, более сильные теории и новые связи между разными отраслями науки.