Fiverr прекратила работу в России и вернула все сборы украинцам

Маркетплейс Fiverr прекращает оказание услуг на территории России. Также все сборы, которые были собраны за последние несколько недель вернут украинским фрилансерам в качестве финансовой поддержки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Fiverr приостанавливает свою деятельность в России. Россияне не могут открывать новые учетные записи или использовать имеющиеся для покупки ли продажи услуг на платформе", - написал Федоров.

Fiverr является одной из крупнейших платформ по предоставлению услуг онлайн. Вследствие приостановки работы в России - сотни тысяч фрилансеров останутся возможности зарабатывать соответствующим способом.