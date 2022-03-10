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Fiverr припинила роботу в Росії та повернула усі збори українцям

Автор: Сергій Пишкін

Маркетплейс Fiverr припиняє надання послуг на території Росії. Також усі збори, які були зібрані за останні кілька тижні - повернуть українським фрилансерам в якості фінансової підтримки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Fiverr призупиняє свою діяльність у Росії. Росіяни не можуть відкривати нові облікові записи або використовувати наявні для покупки чи продажу послуг на платформі", - написав Федоров.

Fiverr є однією з найбільших платформ з надання послуг онлайн. Внаслідок призупинення роботи в Росії - сотні тисяч фрілансерів лишаться можливості заробляти відповідним способом.

Війна Росії проти України триває п'ятнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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