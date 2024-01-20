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Фіцо про зустріч із Шмигалем: скажу, що Словаччина проти членства України в НАТО

Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час зустрічі з прем'єром України Денисом Шмигалем, скаже, що Братислава проти членства України в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTVS.

"Я йду (на зустріч із прем'єром України Денисом Шмигалем, - ред.) із гуманітарною допомогою, підтвердимо, що жодної зброї вони не отримуватимуть від словацької армії і з державних складів", - заявив він.

Фіцо додав, що Словаччина поважає рішення України вступити до Європейського союзу, але "вони повинні відповідати умовам". 

"Я скажу, що я проти членства України в НАТО, що буду користуватися правом вето і блокуватиму це, тому що це буде фундаментом Третьої світової війни", - заявив словацький прем'єр.

Зустріч Фіцо та Шмигаля

Цього тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував зустріч із Фіцо. За його словами, напередодні саміту ЄС сторони обговорять можливі перешкоди на шляху виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського союзу.

Фіцо повідомив, що зустріч із українським прем'єром відбудеться 24 червня в Ужгороді.

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Роберт ФицоСловаччинаНАТО